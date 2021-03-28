CHP’nin bir algı operasyonu daha çöktü

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Twitter üzerinden "Esnaf pandemi döneminde aylardır iş yapamadı ama Altındağ Belediyesi esnaftan kira almaya devam etti. Devletten de destek göremeyen esnaf 'Hiç olmazsa kapalı kaldığımız zamanlar kira alınmasaydı' diyor." şekillinde paylaşımda bulunarak algı operasyonu yaptı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, gerçekleri vatandaşları açıklayarak CHP'li vekilin yakalını gözler önüne serdi.





5 AY BOYUNCA KİRA ALMADIK



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yaptığı açıklamada ise, "727 esnafımızın bulunduğu Yunus Emre Halk Çarşısı, pandemi döneminde sadece 2 ay kapalı kalmıştır. Ancak Altındağ Belediyesi olarak 5 ay boyunca esnafımızdan kira almadık. Bunu Altındağ Belediye Meclisi'ndeki CHP'li Meclis üyelerimiz de bilmektedir. Öte yandan diğer esnaflarımıza olduğu gibi Yunus Emre Halk Çarşısı'nda olup, Altındağ'da ikamet eden esnaflarımıza da Altındağ Kaymakamlığımızca nakdi destek sağlanmıştır. Bunun yanında esnafımıza maske ve dezenfekte desteği de verilmiştir. Son olarak yine Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile 2021 yılında kiracımız olan esnaflara kira artışı yapılmamıştır" dedi.