Erdoğan, Katar Dışışleri Bakanı’nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak 2 saat sürdü.Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkıp, çalışmalarını sürdüreceği Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.Başkan Erdoğan, İslam âleminin Berat Kandili'ni de kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı ile 27 Mart Tiyatro Günü'nü de yayımladığı mesajlarla kutladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili'nin tüm İslam âlemi için huzur ve barışa vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat gecesinin tüm İslam âlemi için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan'ın paylaştığı videoda da "Rahmet ikliminin tüm İslam coğrafyasında neşvünema bulması dileğiyle Berat gecemiz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.