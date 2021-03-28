İslamofobi’nin hedefinde kadınlar var

Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA Avrupa Direktörü Enes Bayraklı'nın İslamofobi ile ilgili Meclis'te paylaştığı bilgiler tüyler ürpertti. İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan alt komisyonun ilk toplantısına katılan Bayraklı, 2015'ten bu yana Avrupa İslamofobi Raporu yayınladıklarını belirterek şu bilgileri verdi:Avustralya'daki bir ankete göre, Müslüman kadınların yüzde 96'sı, başörtüsü takması dolayısıyla hedef alınıyor. Burada da görünür şekilde başörtüsü takan yahut dindarlığını bir şekilde gösteren kadınların, maalesef çok ciddi olarak hedef alındığını görüyoruz. Yani İslam düşmanlığının en fazla hedefinde olan kesimler maalesef kadınlar, burada da o şiddete en fazla onlar maruz kalıyorlar.Müslümanlar üzerinden oynatılan tiyatronun aslında arka planında bütün Batı Avrupa siyasetinin yeniden dizayn edildiğini ve toptan bir aşırı sağa kayma olduğunu düşünüyorum. İslamofobi, bir iktidar alanı inşa etmek, bunu genişletmek isteyen hâkim, elit sınıflar tarafından kullanılmakta. Araştırmalara göre Avrupa'da nüfusun yüzde 37'si Müslümanlar hakkında olumsuz görüşe sahip. Avrupa Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu raporuna göre Avrupa'da, Yahudi, Müslüman karşıtlığı, diğer ırkçı nefret suçları ciddi oranda artıyor.Müslümanlara inşa edilen algı, Avrupa'yı ele geçirmek üzere oldukları, Avrupa'ya bir göç cihadı başlattıkları, farklı çatışma bölgelerinden gelenlerin İhvan-ı Müslimin tarafından -tırnak içerisinde- organize edildikleri söyleniyor. Bunun üzerinden toplumun zihninde Müslümanlar'ın Avrupa'yı yarın ele geçireceğiyle ilgili bir algı oluşturulmuş durumda... Bir araştırmaya katılanların yüzde 29'u Müslüman bir meslektaşıyla çalışırken kendini rahat hissetmeyeceğini söylemiş.Hedef aşırı sağcıların zihninde Müslümanlar, yabancılar ve Yahudiler; hepsini aynı kefeye koyuyorlar. Ciddi bir İslamofobik, aşırı sağcı terör dalgasının gelmekte olduğunu görüyorum. Küresel Terörizm Endeksi Raporuna göre Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya'da aşırı sağ terör saldırıları son 6 yılda yüzde 250, ölümler yüzde 709 artmış. Avrupa'da ise sadece DEAŞ, El Kaide terörü tartışılıyor. Sanki aşırı sağ terör yokmuş gibi davranılıyor.