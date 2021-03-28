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Giriş Tarihi: 28.3.2021

MİT buldu, SİHA’lar vurdu

HALİT TURAN HALİT TURAN
MİT buldu, SİHA’lar vurdu
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT, yaklaşık 3 yıl PKK kamplarında görev alan 'Karker Kürecik' kod adlı Hüseyin İnal'ın, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina'daki bir toplantıya iştirak edeceğini tespit etti. Bunun üzerinde Irak/Metina'da gerçekleştirilen operasyonla, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan Lavrion Kampı'ndan katılan Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 örgüt mensubu geçen pazartesi günü etkisiz hale getirdi. Hüseyin İnal'ın, Yunanistan Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018'de Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirtildi.
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MİT buldu, SİHA’lar vurdu
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