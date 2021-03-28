Sabrımızı taşırmayın

Mora ayaklanmasının, Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan birisi olduğunu belirten Bahçeli, "Müslüman Türk'ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir, çünkü bu hesap henüz kapanmamıştır" dedi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, "Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. 1821 Mora ayaklanmasının 200. yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır" diye konuştu.Yunanlılar'ın Osmanlı Devleti'ne karşı "Bağımsızlık Savaşı" olarak tanımladığı Mora ayaklanması, Osmanlı'da "Yunan İsyanı" olarak kayıtlara geçti. 1821'de başlayan ve 8 yıl süren ayaklanmada ilk olarak Tripoliçe işgal edilmiş ve şehrin düşmesiyle Türk ve Yahudi sakinlerin öldürüldüğü Tripoliçe Katliamı gerçekleştirilmişti.