Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri EGM'den İzmir Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:19

'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

EGM'den İzmir Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

Çeşme'de, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadesinin alındığı ve evinin arandığı iddia edilmişti. Basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "’nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir." denildi.

"İzmir Çeşme'de, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheliler arasında bulunan 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46), ifadesinin alınması ve evinde arama yapılması sonrası yaşamına son verdiği" iddia edildi. İddianın üzerine EGM'den açıklama geldi. Açıklamada, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir." denildi.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği" yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir.

Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür.

Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz.

ARKADAŞINA GÖNDER
EGM'den İzmir Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA