İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ahmet Şık'ın algı operasyonuna sert yanıt: PKK'nın değirmenine su taşırken...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP'den Milletvekili seçilip daha sonra istifa eden Ahmet Şık'a çok sert çıktı.

"PKK'NIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIRKEN ZAMANI ŞAŞIRMIŞSIN"

Ahmet Şık'ın sosyal medya hesabından yaptığı yalan paylaşıma ateş püsküren Çataklı, "HDP'den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak'ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın..." dedi.

AHMET ŞIK'TAN ALGI OPERASYONU

Ahmet Şık, Twitter'dan paylaştığı videonun sorumlularının gözaltına alınmadığını öne sürerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklenmişti. Soylu'nun görevini yerine getirmediğini belirten Şık, videoyu da çapıtmıştı.

Şık; "Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar" diyen Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.