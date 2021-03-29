Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı sonucu alınacak kritik kararlar için meraklı bekleyiş devam ediyor

Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin pek çok tedbir ve kontrollü normalleşme kararlarının alındığı (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı'nın yeni haftadaki tarihi merakla öğrenilmek isteniyor. Bir önceki Kabine Toplantısında hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili Türkiye koronavirüs risk haritası ile il bazında kararlar alınırken bu hafta yapılacak kabine toplantısı sonucu alınacak kararlar merak edilerek Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA - KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından bu hafta yapılacak olan toplantıya ilişkin gün ve saat detayları ile son dakika bilgileri şöyle;