Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı sonucu alınacak kritik kararlar için meraklı bekleyiş devam ediyor

Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin pek çok tedbir ve kontrollü normalleşme kararlarının alındığı (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı'nın yeni haftadaki tarihi merakla öğrenilmek isteniyor. Bir önceki Kabine Toplantısında hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili Türkiye koronavirüs risk haritası ile il bazında kararlar alınırken bu hafta yapılacak kabine toplantısı sonucu alınacak kararlar merak edilerek Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? sorusuyla araştırılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından bu hafta yapılacak olan toplantıya ilişkin gün ve saat detayları ile son dakika bilgileri şöyle;
AK Parti 7.Olağan Kongresinin tamamlanmasının ardından yeniden Genel Başkanlığa seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak.
Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak. Geçtiğimiz günlerde belli bir dozu Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlanması ve sürece ilişkin ayrıntılar da yer alacak. Kısmi olarak açılan okullardaki son durumun ele alınacak. Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İdlib'teki saldırılara ilişkin son gelişmeler, Rus mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi vereceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.
Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.
Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.