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Haberler Gündem Haberleri Ramazan'da yasak var mı? Ramazan’da tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 30.3.2021 02:32 Son Güncelleme: 30.3.2021 02:32

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Ramazan'da yasak var mı? Ramazan’da tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkili olan koronavirüs salgınına ilişkin bugün yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısı sonrası tarafından önemli son dakika açıklamaları yapıldı. tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritası ile bir süredir iller bazında riske göre gevşetilen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili Başkan Erdoğan yaklaşan ayında söz konusu yasakların hafta sonları tekrar uygulanacağını ifade etti. Bu bilgiler ışığında Ramazan Ayında yasak var mı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen Ramazan'da yasak var mı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu yanıtları ve kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından son dakika detayları.

Türkiye'de 2020 yılının Mart ayından bu yana etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin bugünkü kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Merakla beklenen Kabine Toplantısı kararlarında Ramazana ayında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yenişden uygulanacağı ve kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servisi yöntemiyle çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Bu açıklamalar ışığında tüm detayları merak edenler Ramazan Ayında yasak var mı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA - RAMAZAN AYINDA YASAK VAR MI?

Kabine Toplantısı sonrası Ramazan ayında alınacak tedbirler ve Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
  • Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

YENİ TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Buna göre;

  • Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
  • Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.
  • Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da turuncu renkle yüksek riskli iller oldu.
  • Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

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Ramazan'da yasak var mı? Ramazan’da tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm detaylar...
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