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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 29 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 29 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 30.3.2021 02:28 Son Güncelleme: 30.3.2021 02:28

Son Dakika paylaşıldı! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Son Dakika 29 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 29 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Ülkemizde 2020 yılının ilk aylarında etkisini göstermeye başlayan kovid-19 virüsü ile ilgili "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. son koronavirüs tablosu verilerine göre ’de vaka sayısı 29 bin 058 olarak açıklanırken, bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri son dakika formatıyla duyuruluyor. En güncel koronavirüs tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı detayları.

Türkiye'de ilk vaka teşhisi 11 Mart 2020 tarihinde konulan covid-19 virüsünün etkileri halen sürerken pandemiye ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla ilk vakadan itibaren, güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak paylaşılıyor. Bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri ise öğrenilmek istenerek son dakika 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan son dakika 29 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri şöyle;

29 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 32 bin 404
  • HASTA SAYISI: 1.325
  • VEFAT SAYISI: 154
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 015

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 058
  • HASTA SAYISI: 1.305
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 164

27 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 30 bin 021
  • HASTA SAYISI: 1.281
  • VEFAT SAYISI: 151
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 892

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 081
  • HASTA SAYISI: 1.253
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 208


25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 731
  • HASTA SAYISI: 1.210
  • VEFAT SAYISI: 157
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 762
  • HASTA SAYISI: 1.142
  • VEFAT SAYISI: 146
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 761
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Son Dakika 29 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 29 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
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