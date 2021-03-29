Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi" programında açıklamalar yapıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Fikirleri önerileri, tespit ve tenkitleri ile şurayı zenginleştirecek uzmanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Nüfusun hızla artması, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su ihtiyacının arttığını görüyoruz. Su kaynakları giderek azalıyor. Bu daralma yoksulluğu ve açlığı beraberinde getiriyor. Yine biyolojik çeşitlilik azalmakta, insanın besin zinciri riske girmektedir. 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyondan fazla kişinin göç riski altında kalabileceği belirtiliyor.

Nüfusla birlikte artan gıda ve su talebi gelecekte bizi daha büyük sıkıntılar bekliyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi de mümkün değil. Biz lanse edildiği gibi su zengini bir ülke değiliz. Su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki su kaynağını Irak ve Suriye ile paylaşmak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar ikili ilişkilerimizde su konusunu tehdite dönüştürmedik.

Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet olarak hiçbir fark yoktur. Tarımsal sulama sistemlerini geliştirmemiz ve yenilememiz gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarını mutlaka azaltmalıyız. Mevcut kaynaklarımızı da çok daha verimli kullanmalıyız. Suyun gücünü milletle buluşturmak amacıyla sadece su alanına yaptığımız yatırımların bedeli 255 milyar lirayı geçiyor. Ülkemize 600'ü baraj olmak üzere 897 yeni tesis kazandırdık. Sınıfında dünyanın en büyük hacimli Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile Deriner Barajı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artvin Barajı'nın gövde çalışmaları sürüyor.

Ekonomik sulanabilir arazilerimizi 67 milyon dekara çıkardık. Şehirlerimizin 2040, 2050 hatta 2071 yıllarına kadar olan içme ve kullanma suyu kaynaklarını planladık. Ülkemiz genelinde 262 adet içme suyu tesisi ile 41 milyon vatandaşımızı 2 milyar 750 milyon ek içme suyu ekledik.

Depolama yapılarına alternatif olarak 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Teknolojik imkanlara bağlı olarak su arıtma sistemlerinin geliştiğini görüyoruz. Biz de su artıma teknolojilerine büyük yatırım yapıyoruz. Halihazırda 315 bin metreküp suyu arıtarak insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sulamada halen yüzde 46 olan randımanı yaptığımız yatırım ve tedbirlerle yüzde 55'e yükseltmeyi planlıyoruz. Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Bu şuranın çalışmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Tarım sektörümüz yaptığımız desteklerle büyümeye, üretmeye devam etti. Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı tercih ediyoruz. Geçen yıl tarım sektörümüz yüzde 4.8 gibi bir oranla büyüyerek ekonomimize önemli bir katkı sağladı. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz sürüyor. Tarım ve Gıda ürünleri ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 21 milyar dolara ulaştı. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir.

Toplam bitkisel üretim miktarımız da önceki yıla göre 9 milyon ton artış ile 126 milyon tona çıktı. Meyvede kendimize yeter durumdayız. Çoğunda ihracatçı durumdayız. Salgın şartlarına rağmen canını dişine takarak üreten çiftçilerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçileri unuttunuz, bakmadınız diyen birileri var ya, buradan resmi rakam veriyorum. Üreticilerimize 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. İnşallah çalışmalarımızı artırarak yerli ve milli üretim anlayışı ile tarımda büyümeyi sürdüreceğiz. Bu şurada alacağımız kararlar bize katkı sunacak, önümüzü açacaktır.