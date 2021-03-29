Son dakika: FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar





'İMAM EFENDİ HAVASINI ATIYOR'



Defterde, "Süreç iyi yönetilmedi, neden çıkıp açıklama yapılmıyor? Sürekli 'Bir abi demiş ki', 'Hoca efendi demiş ki' hep rivayet, kaynak yok. Aymaz abi, Yusuf Pekmezci abi, İsmail Büyükçelebi abi, Suat Yıldırım abi, Hacı Kemal abi, Ali Şengül abi; bu kişiler hakkında ileri geri konuşursanız imanınızdan olabilirsiniz deniliyor. Böyle abiler çıktı, böyle bir aşağılık kompleksine mahkûm abi silsilesi. Adanmış; ama iş bilmez ve aşağılık kompleksi olan abiler, bir şey bilmedikleri için kendilerine gelen konuları kendilerine göre yorumluyorlar. İma ile namaza müsaade varsa kendisine gelen her konuda 'Buna da müsaade vardır' diyerek ahkam kesecek durumda görüyor kendini. Dolayısıyla soruların çalınmasına onay veriyor, içtihat ediyor. 'Biz yukarıya sorduk, tamam' diyor. O da 'hoca efendiye soruldu' sanıyor, soruları getiren de 'hizmet ettim' sanıyor. İmamlara sorular geliyor, özgüven eksikliği de var, kendine güvenmiyor. Kendisi yükselmeyince başkasını aşağıya çekmeye çalışıyor. Kendisine güvenmeyen imam cemaatine de güvenmiyor. 'Şu arkadaş giderse bozulur gider' diye endişe ediyor. Kendisini o arkadaşın sahibi gibi görüyor, oysa endişe ettiği arkadaş ondan daha kaliteli. Her konuya gizem katıp 'itaat' deyip kapatıyor. Bir konu oluyor; açıklamak yerine 'tepeye kadar soruldu' deyip kestiriyor. İmam efendi havasını atıyor" ifadeleri dikkat çekti.