Koronavirüste vaka artışının sebebi ne? Türkiye'ye özgü mutasyon var mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk yanıtladı

Vaka sayısının artış göstermesiyle birlikte, akıllara 'tekrar tam kapanma olacak mı?' sorularını getirdi. Konuyu Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk'e sorduk. İşte Oğuztürk'ün önemli açıklamaları:



Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

Vakaların kontrolsüz yükselişindeki sebep, artık kısıtlamaların gevşetilmesi mi, yoksa virüsün mutasyona uğraması mı?

Elbette, esnetilmelerde, vatandaşın eskisi gibi maske, mesafe kurallarına dikkat etmemesi vaka artışına neden oldu. Ama burada mevsimsel etkeni de belirtmemiz gerek. Havaların soğuk olması, vatandaşları açık alanlardan ziyade kapalı alanlara yönlendirdi. Kafe ve restoranlarda doğal olarak, maske takılmıyor. Bu da virüsün bulaş oranını artırdı. Bununla birlikte, özellikle geniş aile yapısında olanlar arasında virüsün yayılma hızı da bu süreçte arttı. Hastanelerden aldığımız verilerde, geniş aile grubu arasında olanların birbirlerine virüs bulaştırma oranının fazla olduğunu görüyoruz.

Öte yandan şehirlerarası dolaşım da virüsün taşınmasında önemli rol oynuyor. Vatandaşların toplu taşımayla şehirlerarası ulaşım yapması, virüsün daha az görüldüğü yerlerde de artışa neden oluyor

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS, ARTIŞIN ÖNEMLİ NEDENİ

Bunların dışında mutasyona uğrayan virüsün, vaka artışlarındaki payını da görmezden gelemeyiz. Ülkemizde de artış gösteren mutasyon virüs, maske ve mesafe kurallarının da esnetilmesiyle, vaka artışlarına sebep olmakta.