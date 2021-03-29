Son dakika: Korona risk haritasında yüksek riskli Karadeniz’de yeni tehlike! 'Çay göçü' öncesi karantina önerisi

ZİRAAT ODASI: 10 GÜN İZOLASYONDA KALMALILAR

Rize'nin Derepazarı Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Albayrak, pandemi ile geçen yıldan edindikleri tecrübe olduğunu belirterek, "Bu tecrübelerle bu yılki çay sezonunda yol alacağız. Kısıtlama beklemiyoruz, HES kodları ile bölgeye giriş yaptıkları takdirde tedirginliği ortadan kaldıracaktır. Ancak bir yığılma olursa bir endişe ortaya çıkar. Şu anda tek beklentimiz üreticilerin erkenden bölgeye giriş yapmaları, çay bahçesine girmeden önce evinde 10 günlük bir izolasyon geçirmeleri. Gübre zamanı geldi, bazı üreticiler bölgeye gelmeye başladı. Gördüğümüz, üreticilerde bir bilinç oluşmuş, duyarlılık var, geldikleri ilk anda insanlarla temas kurmaktan kaçıyorlar. Hem kendilerine hem de akraba ve komşularına zarar vermek istemiyorlar" dedi.