Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ülkemizde etkilerini gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin önemli kararlar alınan bugünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, alınan kararlar ulusa sesleniş konuşmasında son dakika olarak açıklandı. Buna göre paylaşılan Türkiye koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renkli illerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecek ve ramazan ayı boyunca paket servisiyle sınırlandırılacak olan kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek ödemesi yapılacağının da duyurulması sonrasında Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Kabine toplantısı sonrası açıklanan Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ile ilgili son dakika detayları şöyle;
Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır. detayları yer aldı.
1500 TL'lik desteğe başvuruların ne zaman, nereden yapılacağı ve önceden başvuru yapanlara direk olarak ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin detaylar, yapılacak resmi açıklamayla açıklığa kavuşacak.