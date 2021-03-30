Şanlıurfa sınırında çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Aramalar sırasında Tel Abyad'da 2 Adet top mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba,2 Adet havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba (yaklaşık 26 kg),1 Adet yönlendirme şeklinde el yapımı bomba (yaklaşık 5 kg),9 Adet fabrikasyon tipi cleymer olarak tabir edilen anti personel mayını (yaklaşık 27 kg),2 Adet tapaları ile birlikte anti tank mayını ( yaklaşık 20 kg),8 Adet demir bloklarla hazırlanmış patlamaya hazır el yapımı mayın (yaklaşık 40 kg), 2 Adet plastik bidon içerisine tuzaklama yapılarak hazırlanmış el yapımı bomba (yaklaşık 100 kg), 16 Adet demir bloklar içerisine tuzaklanmış el yapımı bomba (yaklaşık 440 kg) olmak üzere; oplam (42) parçadan oluşan yaklaşık 693 kg ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.

Yapılan incelemelerin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcılar, önlem alınarak bomba imha ekiplerince imha edildi. Patlayıcılarla ilgili yerel adli makamlarca soruşturma başlatıldı.