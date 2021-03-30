Saygı Öztürk'ün iddiası yalan çıktı! Atatürk’ün ismi askeri kurs yönergesinde duruyor!

Sözcü gazetesinin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde 'Atatürk, askerlerin kurs yönergesinden çıkarıldı' şeklinde bir iddia ortaya attı. Öztürk, Harp Okulu bünyesinde bulunan "Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma" kursunun yönergesinin değiştirildiğini ileri sürdü. Sözde yeni yönergenin 2002'den bu yana yürürlükte olan yönergeden yola çıkılarak hazırlandığı söyleyen Öztürk, 8 ayrı yerde Atatürk'ün adı ve ilkelerinin yer aldığını ancak sözde yeni yönergeden tamamen çıkarıldığını savundu.

Ancak Milli Savunma Üniversitesinin yönergesinde Atatürk'ün adının durduğu ortaya çıktı

Yönergede Atatürk'ün adı ve ilkelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, Öztürk'ün iddia ettiği mevcut yönergenin 2002'den değil 2010'dan bu yana yürürlükte olduğu da öğrenildi.