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Giriş Tarihi: 30.3.2021 19:05 Son Güncelleme: 30.3.2021 19:06

'ün iddiası yalan çıktı! Atatürk’ün ismi askeri kurs yönergesinde duruyor!

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Saygı Öztürk'ün iddiası yalan çıktı! Atatürk’ün ismi askeri kurs yönergesinde duruyor!

Yazar , gazetesinde bugün yayınlanan yazısında askeri kurs yönergelerin ’ün adının çıkarıldığını iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. 2010 yılından bu yana aynı yönerge olduğu ve bu yönergede de Atatürk adının korunduğu görüldü.

Sözcü gazetesinin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde 'Atatürk, askerlerin kurs yönergesinden çıkarıldı' şeklinde bir iddia ortaya attı. Öztürk, Harp Okulu bünyesinde bulunan "Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma" kursunun yönergesinin değiştirildiğini ileri sürdü. Sözde yeni yönergenin 2002'den bu yana yürürlükte olan yönergeden yola çıkılarak hazırlandığı söyleyen Öztürk, 8 ayrı yerde Atatürk'ün adı ve ilkelerinin yer aldığını ancak sözde yeni yönergeden tamamen çıkarıldığını savundu.

Ancak Milli Savunma Üniversitesinin yönergesinde Atatürk'ün adının durduğu ortaya çıktı

Yönergede Atatürk'ün adı ve ilkelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, Öztürk'ün iddia ettiği mevcut yönergenin 2002'den değil 2010'dan bu yana yürürlükte olduğu da öğrenildi.

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Saygı Öztürk'ün iddiası yalan çıktı! Atatürk’ün ismi askeri kurs yönergesinde duruyor!
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