Son dakika: AK Parti'den erken seçim açıklaması

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefet kanadından gelen erken seçim çağrılarına yanıt verdi. "Erken seçim bekleyenler, bir bahardan diğer bahara bu arzularını yinelemektedirler. Ancak hepsi boş çıkmaktadır." diyen Özkan, seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etti.

AK Parti'li Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Genel Kurul gündemine ilişkin konuları değerlendirdi. Görüşmeleri başlayacak olan, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile ilgili detayları paylaşan Özkan, "Görüşmelerine başlayacağımız 16 maddelik düzenleme, ülkemizde uzun zamandan beri gündem konusu oldu. Bu çerçevede konunun taraflarıyla, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla beraber bütün çerçevesi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.