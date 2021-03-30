Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutant virüs açıklaması: Yüzde 75'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin salgın gündemiyle ilgili sorularına cevap verdi. Bakan Koca, mutant virüsün ülke genelinde çok hızlı bir şekilde yayıldığını ifade eden Bakan Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var." dedi.

Bakan Koca, teravih namazının da camilerde alınacak tedbirlerle kılınacağını açıkladı. İşte Bakan Koca'nın koronavirüs salgını ile ilgili son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

MUTASYON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya gibi mutasyonlu virüslerin Türkiye'deki yayılım hızına değindi. Bakan Koca, İngiliz varyantının Türkiye'de daha sık görüldüğünü ifade etti. Bakan Koca, "Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon var. Ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu ve var olan virüsün yerine artık İngiliz mutantı almaya başladı, bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması." ifadelerini kullandı.

RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan Ramazan ayında teravih namazlarının tedbirlerle kılınabileceğini ifade etti.

Koca, şöyle konuştu:

Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.