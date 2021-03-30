Yargıtay'da bir garip yargılama! Ergenekon kumpasçılarından haber alınamıyor

2007-2014 yılları arasında Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ile eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş'un yargılanmasına 16 Kasım 2018'de ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde başlanmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yerel mahkemelerde ayrıca yargılanan eski hakim ve savcılar, bu davada ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Görevi kötüye kullanma", "Suç uydurma", "Suç delillerini yok etmek", "Resmi belgede sahtecilik" ile suçlanıyordu. Sanıklardan Sedat Sami Haşıloğlu firari olarak aranırken, Ercan Fırat ve Nihat Topal dışındaki diğer sanıklar, diğer yargılandıkları davalardan tutuklu bulunuyordu. Fırat ve Topal hakkında ise adli kontrol olarak "yurt dışına çıkış yasağı" bulunuyordu.

"ADLİ KONTROLE UYMADILAR"

FETÖ'cülerin mağduru olan şikayetçiler ve avukatları, davanın başından beri sanıklar hakkında bu davadan tutuklama kararı verilmesini talep etti. Ancak daire, tutuklama taleplerini her seferinde reddetti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde dün yapılan duruşmada ise ilginç bir gelişme yaşandı. Duruşmada iddia makamını temsil eden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Fırat ve Topal'ın adli kontrol tedbirlerine uymadıkları için tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Duruşma sonunda bazı ara kararlar alan daire heyeti, savcının bu talebine ilişkin herhangi bir karar almadı. Heyet, Fırat ve Topal'ın tutuklanması talebine ilişkin kabul veya ret kararı vermedi. Duruşma 15 Haziran'a ertelendi.Öte yandan, Yargıtay 8. Ceza Dairesi davanın sanıklarından Dalkuş hakkında 8 Ekim 2019'da kırmızı bültenle aranma kararı çıkarmış, Dalkuş 19 Ekim 2019'da İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yakalanmıştı.