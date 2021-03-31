Göksu’dan İmamoğlu’na çağrı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalındaki konuşmaları üzerine bir çağrıda bulunarak, "Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen İBB Başkanı, yandaş bir kanalda, yandaş gazetecileriyle dedikodumu yapmış. Eğer Sayın Başkanın yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa, kendi belirleyeceği kanalda oturup İstanbul'u konuşalım" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bir televizyon kanalında konuk olmuştu. Buradaki açıklamalarıyla ilgili, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan bir çağrıda bulundu.

"YÜREĞİ YETİYORSA, İSTANBUL'U KONUŞALIM!"

Göksu, "Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen İBB Başkanı, yandaş bir kanalda, yandaş gazetecileriyle dedikodumu yapmış. Eğer Sayın Başkanın yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa, kendi belirleyeceği kanalda oturup İstanbul'u konuşalım" ifadelerini kullandı.