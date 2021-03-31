İşte burundan sprey aşı

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey olarak uygulanacak yenilikçi bir aşı türü geliştirildiğini söyledi. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye'nin ilk intranazal (burundan sprey aşı) yerli aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Varank, şunları söyledi: Bu aşı, mRNA ve inaktif aşı teknolojisinden farklı olarak protein temelli tasarlandı. Burundan uygulanan aşının, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için daha etkin olabileceği öngörülüyor. Bu aşı türü, mutasyon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden modellenebiliyor. Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.