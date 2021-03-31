‘Kitle bağışıklığı yüzde 10’un üzerinde’

bakanı Fahrettin Koca, pandemiyle mücadele ve aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İşte özetle sözleri:Türkiye'de kitle bağışıklığı oranı yüzde 10'un üzerinde. Aşılama ile 65 yaş üstü vaka oranı yüzde 20'den 16.8'e düştü. Aşılandıkça oran daha da düşüyor. Temaslılarda da durum aynı. Mutasyonun görülme oranı yüzde 75'e ulaştı. Çoğunlukla İngiliz mutantı.Yerli aşıda Nisan sonu Mayıs başı Faz-3'e geçiyoruz. Faz-3 tamamen salgının şiddeti ve o dönemde kontrol durumu ile birlikte enfeksiyon sayısı ile doğru orantılı. Sinovac'ta 40 hastaya kadar enfekte olduğunda kod kırılırdı. Burada da benzer bir şey olacak. Ama bu iki ay mı sürer, dört ay mı sürer? O dönem Türkiye'deki salgına bağlı. Çok sürerse yurtdışından getiririz.Ev içi bulaşlar daha fazla. Daha yakın temas. Kalabalık, kapalı ortam ve yakın temas bulaşın en önemli faktörü.Öğretmenlerin ardından emniyet, jandarma ve güvenlik personeliyle hakimler, savcılar da bu hafta sıraya konulacak.BioNTech aşısı 1.4 milyon doz geldi. Bu rakam 4.5 milyon doza tamamlanacak. Daha fazla aşı gelmesi için Uğur Şahin ile görüştük. BioNTech aşısı için hiçbir tıbbı medikal, yan etkide sorumluluk kabul edilmediği için onay formu imzalanması gerekiyor. Bu aşı isteğe bağlı. Olmak istemeyenler Çin aşısı olabilir. İki doz da aynı aşı olmak zorunda.(Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüşmeye dair) Olumlu geçti. Aşı tedariki için ellerinden gelen imkanları değerlendireceklerini ifade ettiler. 'Biz Çin'de vatandaşımıza daha yüzde 5 aşılama yaptık. Dolayısıyla biz vatandaşımızı da düşünmek durumundayız' dediler.