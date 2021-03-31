Nagehan Alçı’ya hakime hakaretten ceza

İstanbul Hakimi Hakkı Yalçınkaya, 15 Haziran 2018 günü hakkında 'Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya' içerikli yazısından dolayı Gazeteci Nagehan Alçı'dan şikayetçi olmuştu. Hakimin şikayeti ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alçı hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Alçı'nın ifadesine de yer verilmiş, Alçı, "…Bu bir düşünce açıklamasıdır… Bahsettiğim kararlar Hakkı Yalçınkaya tarafından verilmiş kararlardır. Ayrıca ben karar içeriklerini görebilecek durumda değilim. Sadece o dönemki gazetelerde açıkça Yalçınkaya'nın Hrant Dink'in ve oğlu Arat Dink'in yargılandığı davasına bakan hakimler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Ben de bunun üzerine yorumları yaptım. Hakim Yalçınkaya, Dink öldürüldükten sonra dahi görevli olduğu Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Dink'in oğlu ve Agos Gazetesi yazı işleri müdürü Arat Dink ile Agos Gazetesi sahibi Serkis Seropyan hakkında 'Türklüğü aşağılamak' suçundan hapis cezası vermiştir. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek kendisini savunmuştu.

Bu dava ardından İstanbul Hakimi'nden bir atak daha geldi. Hakkı Yalçınkaya bu kez İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tazminat davası açtı. Nagehan Alçı'nın hakkında yazdığı hakaret, iftira ve terör örgütlerine hedef gösteren yazısı nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini ve saldırıya maruz kaldığını belirten Yalçınkaya, 25 bin liralık tazminat talep etmişti. Gazeteci Nagehan Alçı'nın, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerinden Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

KARAR ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada bugün, duruşmaya katılan Cumhuriyet savcısı mütalaasında Nagehan Alçı'nın cezalandırılması istedi. Hakkı Yalçınkaya duruşmada şikayetinin devam ettiğini söyledi. Nagehan Alçı'nın vekili ise beraat talep etti.

Mahkeme bugün davada karar verdi. Mahkeme Nagehan Alçı'nın hakaret suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret 365 gün adli para cezasına, Alenen olduğu için arttırın 425 güne çıkartıldı ve iyi hal indiriminden 354 gün adli para cezasına ve günlüğü 20 liradan hesaplanarak 7080 lira para cezasına çarptırıldı.