Son dakika: Başkan Erdoğan kritik ziyareti duyurdu: Hep birlikte gideceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne video konferans ile katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında konseyin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, uluslararası itibarın yükseldiğini ve uluslararası örgütler arasına katılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki zaferi hatırlattı, Azerbaycan halkını tebrik etti. Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Şuşa'yı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı tehlikeler Türk Konseyi gibi konseylerin önemini gösteriyor. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu 6 kez bir araya geldi. Kardeşlik hukukumuza uygun şekilde hareket etmekteyiz. Aziz kardeşim İlham Aliyev nezdinde Dağlık Karabağ'daki zaferleri için Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. 44 günlük destansı mücadele ile Karabağ anavatan ile kucaklaşmıştır.

"ÇOK ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Karabağ bölgesinde 63 camiden 61'i yakılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. Hiçbir zaman Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Kısa zaman yıl dönümünü tekrar andık. Katledilen on binlerce kardeşimizi ben rahmet ile yad ediyorum. Tüm imkanlarımız ile Azerbaycan'ın yanında olmamız önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle muhacir kardeşlerimizin topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum.

"ŞUŞA'YA GİDECEĞİZ"

Ramazan Bayramı'ndan sonra Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle inşallah yeni bir bayram yaşayalım.

Kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı yüksektir. Konseyimizin uzun vadeli hedefleri ve vizyonunu ortaya koymak için hazırlanan belgeleri inceliyoruz. Vizyon belgesine ilişkin çalışmanın tüm üyelerin imzaların alınması sonrası ülkemizdeki zirvede kabul edilmesinden memnuniyet duyacağız.