Sözünü tuttu hiç temel atmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li yönetimin göreve gelmesinin üstünden 21 ay geçti. Aradan geçen iki yıla rağmen İBB yönetimi vaatlerini yerine getirme noktasında sınıfta kaldı. İBB Başkanı İmamoğlu seçim döneminde İstanbullular'a ana başlık altında 38 vaatte bulundu. 5 yılda yapılacağı vaat edilen projelerin birçoğu unutuldu.İhtiyaç sahibi 75 bin üniversiteliye öğrenim hayatları boyunca geçerli aylık 400 TL'lik burs imkânı sağlayacağız. - Meclis Denetim Raporu'nda İBB yönetiminin verdiği resmi sayı, 12 bin 334 öğrenciye 8 aylık 400 lira oldu.100 bin yeni konut yapacağız. Depreme hazırlık için kentsel dönüşüme hız vereceğiz. Yenilenmemiş bina bırakmayacağız. - Yılda 20 bin konut yapılması gerekirken İBB yönetimi bu vaadini unuttu. Deprem için sadece çalıştay yapıldı. AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Bayrampaşa ve Silivri KİPTAŞ konutları kendi dönemlerinde yapılmış gibi gösterilerek hak sahiplerine daireleri teslim edildi.500 kişi kapasiteli 12 kadın, 8 erkek öğrenci yurdu, 10 bin kişilik barınma yerleri inşa edeceğiz. - Unutuldu.YDS, TOEFL, IELTS kursları açacak, kursta başarı gösteren öğrencilerin tek sefere mahsus sınav ücretlerini karşılayacağız. - Unutuldu.İstanbul Genç Kart ile gençlere, İBB'nin tüm kültür-sanat etkinliklerini ve spor tesislerini yüzde 50 indirimli sunacağız. - Unutuldu.25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşıtlardan, kültür-sanat etkinliklerinden ve tüm spor tesislerinden yüzde 40 indirimli yararlanabilecek. -Unutuldu. Üstelik geçen eylülde, 25 yaş üstü öğrencilerin, indirimli mavi kartlarını iptal etmeye kalkıştı.Büyükşehir'in sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız. Ailedeki nüfusa göre her ay 200 liradan 2020 liraya kadar nakdi yardım yapacağız. - İBB yönetimi AK Parti tarafından yüzde 15'e yükseltilen sosyal yardım bütçesini yüzde 2'ye düşürdü. Sosyal yardımları ise yönetmelikten kaldırmak istedi. Bu girişime İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubu izin vermedi. Sosyal yardım kartlarının çoğu iptal edildi, aylık 200 lira yardım 100 liraya düşürüldü.TEM'e megabüs yapacağız. - Unutuldu.40 doğumhane, 20 yeni Kadın Sağlığı- Tarama Merkezi ve 10 Çocuk Sağlığı Merkezleri ile sağlık alanındaki eksiklikleri kapatacağız. - Unutuldu.100 çocuk kapasiteli 150 kreş açacağız. Kreşlerde 3 bin kadına istihdam sağlayacağız. - Sadece 11 ilçede 1'er adet kreş için temel atma töreni düzenledi. Ücretsiz olacak dediği kreşler ücrete bağlandı, 690 TL istendi.ULAŞIMA harcanan parayı azaltacağız. Çocuklar, 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. - İBB Meclisi'nde Nisan 2019'da AK Parti grubunun önerisiyle 40 TL'ye düşürülen öğrenci indirimli mavi kart ücretleri, 2020'de 50 TL'ye yükseltildi. 20 yaş ve üstü lise öğrencilerinin ve 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettirmek istedi. Mavi kart abonman ücretlerine 70 lira zam geldi. Aktarma ücretleri zamlandı. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında zamma gidildi. Metrobüse yüzde 79 zam yapıldı. Adalar'da Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar ulaşım ücreti 5.20 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.Halk Süt, Kent Lokantaları gibi projelerimizle İstanbullu'nun ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız.Halk Süt projesi hayata geçirildi. Litresi 8 TL'ye süt alımı yapıldı. Sosyal yardım kartlarına yatırılmayan süt parası nedeniyle projenin yıllık maliyeti 52 milyon TL'yi geçmesiyle eleştirildi. Halk Ekmek'te ise zam üstüne zam yapıldı. 1.75 TL olan Bebek Bisküvi'nin fiyatını 3 TL'ye yükseltti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm CHP'li başkanların verdiği sözü tekrarladı. "Çalışanlara söz veriyorum. Kazandıktan sonra kimseyi işten çıkarmayacağım" dedi. Ancak göreve geldikten kısa bir süre sonra, tüm CHP'li belediye başkanları gibi o da sözünün arkasında durmadı. İBB ve iştiraklerinde sözleşmeli personellerle birlikte çıkarılan işçilerin sayısı 15 bine yaklaştı.