Tanık mahkemede anlattı: “Ekrem Dumanlı operasyon öncesi toplantı yaptı”

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Ünal Tanık, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemal Azmi Kalyoncu, Yakup Çetin, Ali Akkuş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu katıldı. Sanıklardan Atilla Taş'ın avukatı ise Taş'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını bildirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yusuf Ahmet Kaymak, sanıklardan Cemal Azmi Kalyoncu'yu örgüt gazetesinde çalışması nedeniyle tanıdığını söyledi.

"KARAR MERCİİ EKREM DUMANLI'YDI"

FETÖ'ye ait Zaman gazetesine yapılan operasyon öncesi genel müdür Ekrem Dumanlı'nın toplantı yaptığını, sanıklardan Ali Akkuş'un da o toplantıda olduğunu anlatan Kaymak, "Ben o toplantıda bulunmadım. O toplantıya avukatlar geldi. Ertesi gün gözaltı olayı olacaktı. Hukuksal açıdan neler görüşüldüğü tahmin ediyorum. Orada karar mercii Ekrem Dumanlı'ydı. Bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir" dedi.

FETÖ'YE "HİZMET HAREKETİ" DEDİ

Daha sonra savunmalarını yapan sanıklardan Türk Solu dergisi imtiyaz sahibi ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun ise FETÖ'ye "Hizmet Hareketi" demesi dikkat çekti. Çulhaoğlu, "Hüseyin Gülerce benim hizmet hareketinde fotoğraflarım olduğunu söylüyor. Hüseyin Gülerce'ye çağrı yapın, iddia ettiği bu fotoğrafları dosyaya koysun" dedi. Savunmasının devamında Çulhaoğlu, Fetullahçı yapı ile savaştığını iddia ederek, bu örgütün üyesi olmadığını öne sürdü.

17 SANIĞIN CEZASI ONANDI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan 28 sanıkla ilgili 8 Mart 2018 tarihinde karar veren mahkeme, FETÖ üyeliğinden Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı'nın aralarında bulunduğu 12 sanığı 7.5 yıl, Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal'ın aralarında bulunduğu 11 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Şarkıcı Atilla Taş'a 3 yıl 1.5 ay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Murat Aksoy'a ise örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklardan sadece Muhterem Tanık beraat ederken, firari sanıklar Sait Sefa ve Bülent Ceyhan'ın dosyaları ayrılmıştı.



İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta sanıklardan 17'sinin cezasını onamış, 8 sanığın cezasını bozmuştu.