TÜSİAD yine siyasete soyundu! Takvim Yazarı Bülent Erandaç'tan sert tepki: Türkiye onların bildiği Türkiye değil

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, siyasete soyundu. Özilhan, Merkez Bankası Başkanı değişikliğini muhalefet partisi tavrı ile değerlendirdi, Türkiye'nin gelişimini görmezden gelerek '1970'lerle paralellik' vurgusu yaptı. Özilhan'ın siyaset kokan sözlerine Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri geniş yer ayırarak köpürttü.
Türkiye'de daha önce 12 Mart Muhtırası ve 28 Şubat döneminde sahneye çıkan TÜSİAD'ın tepki çeken çıkışını Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç değerlendirdi. Erandaç, Biden'ın göreve gelmesi sonrası yeniden TÜSİAD'ın sesinin çıkmaya başladığını vurguladı, "Bunlar Türkiyeyi kucaklarında, kontrollerinde tutmak istiyorlar. Türkiye'yi koçbaşı gibi kullanmakta beis görmezler" dedi.
"AVRUPA'YA LONDRA'YA IMF'YE UZANAN BİR ZİNCİRDİR"
TÜSİAD'ı 1979'dan beri tanıyan, birçok olaydaki rolünü bilen, 28 Şubat'taki TÜSİAD'ı çok iyi bilen bir gazeteciyim." diyen Erandaç şöyle konuştu:
Can çıkar huy çıkmaz. TÜSİAD'ın konumu nedir, Türkiye'deki siyasi konumu bir ucuyla Avrupa'ya Londra'ya ABD'deki IMF'ye uzanan bir zincirdir bunlar. Bunlar Batı ile o kadar iç içe geçmişlerdir. Siyasi dizaynlarda hep rol almışlardır. Bir süredir susmuşlardı, şimdi konuşmaya başladılar.
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"BİDEN'IN GÖREVE GELMESİ SONRASI ÖZİLHAN'IN KONUŞMASI..."
Erandaç sözlerini şöyle sürdürdü:
Bir süreden beri, özellikle Biden'ın gelmesiyle küresel sermayenin devreye girmesi, yeni dünya düzeni ile ilgili kurgulamalar yapılırken, Tuncay Özilhan'ın yaptığı konuşma önemlidir. Siyasal mühendislikle ilgili neler yaptıklarını hep anlatıyoruz. Bunların ciğerlerini biliriz. Türkiye'yi daima kucaklarında tutmak, kontrol etmek, Türkiye'yi koçbaşı gibi kullanmakta hiç beis görmezler. Bunu kaçırdılar.
"TEKRAR DEVREYE GİRER GİBİ BİR HAREKET İÇİNDELER"
Tuncay Özilhan'ın yaptığı, CHP'nin yapamadığını, muhalefetten beklediklerini bulamamışlar gibi tekrar devreye girer gibi bir hareket içindedirler. İstikrarsızlıktan bahsediyor Tuncay İlhan. Esas istikrar burada. İstikrara bakış açıları şaşıdır. Gözlüklerini değiştirmesi lazım. 19 yıldır Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar var.
"NACİ AĞBAL'IN FAİZLERİ ARTIRMASI İLE HAVALARA UÇTULAR"
Merkez Bankası'nın faiz artırımının Özilhan ve TÜSİAD'ın içindeki faiz destekçilerinin sevindirdiğini ifade eden Erandaç şu ifadeleri kulandı:
Merkez Bankası Başkanı değişikliğini istikrarsızlık olarak değerlendiriyorlar. Naci Ağbal'ın faizi artırması ile havalara uçtular. Merkez Bankası Başkanı, faizleri artıran biri görevden alındı diye kızıyorlar.
"TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE PARLAYAN YILDIZ OLACAK, BUNU ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Batı'dan aldıkları sufleler ile siyasete soyundular. AB'nin ve AB'nin yaptırım tehditleri var. Türkiye'yi kucaklarına alma arzuları var. Güçleri yetmedi, yetmeyecek. Türkiye istikrarı ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Yeni dünya düzeninde Türkiye parlayan yıldız olacak. Bunu engellemeye çalışıyorlar.
"DARBE MEKANİZMASINI ÇALIŞTIRAMAYACAKLAR"
Artık Türkiye onların bildiği Türkiye değil, bunu anlayacaklar. TÜSİAD yaptıklarının cezasını yine görecek. Darbe mekanizmasını çalıştıramayacaklar.