TÜSİAD yine siyasete soyundu! Takvim Yazarı Bülent Erandaç'tan sert tepki: Türkiye onların bildiği Türkiye değil

"TEKRAR DEVREYE GİRER GİBİ BİR HAREKET İÇİNDELER"

Tuncay Özilhan'ın yaptığı, CHP'nin yapamadığını, muhalefetten beklediklerini bulamamışlar gibi tekrar devreye girer gibi bir hareket içindedirler. İstikrarsızlıktan bahsediyor Tuncay İlhan. Esas istikrar burada. İstikrara bakış açıları şaşıdır. Gözlüklerini değiştirmesi lazım. 19 yıldır Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar var.

"NACİ AĞBAL'IN FAİZLERİ ARTIRMASI İLE HAVALARA UÇTULAR"

Merkez Bankası'nın faiz artırımının Özilhan ve TÜSİAD'ın içindeki faiz destekçilerinin sevindirdiğini ifade eden Erandaç şu ifadeleri kulandı:

Merkez Bankası Başkanı değişikliğini istikrarsızlık olarak değerlendiriyorlar. Naci Ağbal'ın faizi artırması ile havalara uçtular. Merkez Bankası Başkanı, faizleri artıran biri görevden alındı diye kızıyorlar.