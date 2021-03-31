Vaat çok, hizmet yok! Özlem Çerçioğlu’nun vaatleri havada kaldı

2009 yerel seçimlerinde ilçe merkezine günde 30 turist otobüsünü taşıyıp bin 200 turisti esnafla buluşturacağını söyleyen Özlem Çerçioğlu, seçildiğinin ilk günlerinde kente göstermelik birkaç turist otobüsü getirip gösteri yaptı. Ancak aradan geçen 12 yılda Aydınlı esnaf kent merkezinde bir daha turist göremedi.

Aydın eski otogar alanını fuar ve kongre merkezi haline getireceğini, burada sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine çalışma alanları tahsis edileceğini, ayrıca toplantı ve konferans salonları oluşturulacağı seçim meydanlarında haykıran Çerçioğlu, aradan geçen 12 yılda bu vaadiyle ilgili bir çivi bile çakmadı. Vaatler yerine getirilmeyince eski otogar alanı fiili olarak otopark ve pazaryeri olarak kullanılmaya başlandı.

ÇERÇİOĞLU'NUN YAPAMADIĞINI VALİLİK YAPTI

2009 seçimlerinde Aydın'ın güneyinde 600 dönümlük alanda tarım ve hayvancılık bölgesi kuracağını ve burada organik ve sağlıklı ürünler yetiştirileceği konusunda vaatte bulunan Çerçioğlu, bununla da kalmayıp 'Aydın Organik' tescilli markasının oluşturulacağını söyledi. Çerçioğlu yine vaadini yerine getiremedi, Aydın Valiliği bu işe el alttı. Valilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla şehrin güneyine geçen sene 713 dönüm sera bölgesi yaptı.

AYDIN YÜZDE 10 KÜÇÜLDÜ

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Aydın'ın 2021 yılı bütçesi onaylanırken, bütçenin 2017 yılı bütçesine göre yüzde 10 geri gittiği anlaşıldı. 2017'de 920 milyon lira olan Aydın Büyükşehir Belediye bütçesi, 2021 yılı için 830 milyon lira olarak planlanmış. Yani Aydın'ın yüzde 10 küçüldüğü resmi olarak tescillenmiş oldu. Şehri jeotermal enerji ile ısıtacaklarını kürsüden haykıran Çerçioğlu, bugüne kadar bu yönde hiçbir adım atmadı. Aydın'ın komşu ili Denizli'de 16 adet karayolu alt geçidi yapılırken, Çerçioğlu bugüne kadar vaat ettiği 22 battı-çıktıdan sadece 3'ünü yapabildi.

50 BİN KİŞİLİK STAT HAYAL OLDU

Aydın'da askeriyenin kullanımındaki top yatağının seyir terası olarak düzenlenmesi, Ilıcabaşı'nda 500 yataklı termal tesis ve fizik tedavi merkezi yapılması, Zafer Meydanı'ndaki garaj alanının Kültür, Konferans ve İş Merkezi yapılması, Menderes Nehri etrafında rekreasyon alanları oluşturulması, mevcut otogarın bulunduğu alana Adnan Menderes Demokrasi Meydanı ve altına 500 araçlık kapalı otopark yapılması, 50 Bin kişilik Zeybek Arena stat, Işıklı doğal yaşam alanı gibi başlıca vaatler 6 yıldır yerine getirilmedi, sadece lafta kaldı. Ayrıca, Söke Otogar'ı yapılmadı, Söke'de 500 araç kapasiteli otopark bulunan Kent Meydanı yapılması vaadi havada kaldı.

ÇERÇİOĞLU VAAT ETTİ, DEVLET YAPTI

Çerçioğlu'nun vaat ettiği Söke Çayı Islah Projesi Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirildi. Söke'de Hızlı Ulaşım Ağı (Söke-Buharkent Arası) projesi kağıtta kalan vaatlerden oldu. Ayrıca Sarıçay Barajı da Çerçioğlu tarafından yapılmayınca Devlet Su İşleri tarafından bu işe el atıldı. 8 Aralık 2019'da temeli atılan barajın inşaat çalışmaları sürüyor. Çerçioğlu'nun Nazilli İlçesi için 2014'te seçim beyannamesinde vaat ettiği Pirlibey Organize Tarımsal Sanayi Bölgesi Projesi, Ege Bölgesi'nin en büyük Hal Projesi olan Nazilli Bölge Hali Projesi, Nazilli Kültür Merkezi Projesi, Nazilli Bölge Mezbahası Projesi, İsabeyli Kavşağı-Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı ve Polis Okulu Kavşağı olmak üzere 3 adet kavşak projesi, Nazilli Kapalı Otopark Projesi ve İsabeyli 250 Kişilik Destekli Yaşam Evleri Projeleri ile ilgili aradan geçen 7 senede herhangi bir adım atılmadı. Laflar havada kaldı.