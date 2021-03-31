Yunanistan’a uluslararası hukuk çağrısı

MGKdün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur.Yunanistan'ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ele alınmıştır. Diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir.Kıbrıs'ta gerçekleri göz önünde bulunduran, hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin, bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir.Libya'daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyetle karşılanmıştır.Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımız bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleştirildi.