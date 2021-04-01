Adana’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında 2'si emniyet 1'i öğrenci evlerinden sorumlu mahrem imamlarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 eve tek tek giren polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'sinin emniyet, 1'inin ise öğrenci evlerinin mahrem imamı olduğu öne sürüldü. Diğer iki şüpheliden birinin ise KHK ile kapatılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kurumlarda faaliyet gösterdiği, sosyal medya üzerinden terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ve diğer terör örgütü mensubu şahısları övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.