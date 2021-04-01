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Giriş Tarihi: 1.4.2021 13:13 Son Güncelleme: 1.4.2021 13:51

'den 'ye icraat göndermesi

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AK Parti'den CHP'ye icraat göndermesi

sosyal medya resmi hesabından seçimlerin üstünden 2 yıl geçtikten sonra yapılan icraatlara dair paylaşım yapıldı.

AK Parti resmi Twitter hesabından 1 Nisan'a özel bir video yayınlandı. AK Parti'nin hazırladığı 1 Nisan videosunda, "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" denilerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) heykelleri gösterildi.

"TABİİ Kİ BU BİR ŞAKAYDI, İŞTE ŞİMDİ GERÇEKLER"

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, CHP'nin heykelleri tiye alındıktan sonra, "Tabii ki bu bir şakaydı, İşte şimdi gerçekler" denildi. Ardından AK Parti'nin büyük icraatleri tek tek müzik eşliğinde gösterilmeye başlandı. Sosyal medyadan bu video büyük beğeni aldı.

AK Parti'den CHP'ye icraat göndermesi

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AK Parti'den CHP'ye icraat göndermesi
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