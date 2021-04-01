Efsane hoca Cemil Taşcıoğlu’nun vefatının üzerinden bir yıl geçti

Ömrünü mesleğine adayan ve kendisi gibi birçok hekim yetiştiren Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen, Cemil Taşcıoğlu, birçok doktor yetiştirmesi dolayısıyla "hocaların hocası" olarak da anılıyordu. Salgın döneminin ilk kahramanlarından olan Taşcıoğlu, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı.

İSMİ ŞEHİR HASTANESİNDE YAŞATILIYOR

Türkiye'de Kovid-19 vakaları baş gösterdiğinde de görevine dört elle sarılan Taşcıoğlu, 16 Mart 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlanan Taşcıoğlu'nun tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürüldü. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşcıoğlu, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu. Taşcıoğlu'nun cenazesi, salgın nedeniyle kısıtlı katılımla Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi. Taşcıoğlu'nun vefatı, yakınlarının yanı sıra tıp dünyasını, öğrencilerini ve hastalarını da derinden üzdü. Vefatına dek, dahiliye alanına birçok katkı sunarak, çok sayıda makale ve eser de kazandıran Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı. Taktığı renkli fularlar ve son anına kadar güler yüzlü oluşuyla hatırlanan Taşcıoğlu'nun ismi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşatılıyor.

CUMHURBAŞKANIMIZ BU SÜREÇTE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu, eşinin mesleğine çok düşkün, insani yanı ve hayat bağları çok kuvvetli, insanlara değer veren ve bunu hissettiren, her zaman coşkulu biri olduğunu söyledi. Taşcıoğlu, eşinin Kovid-19'a yakalanma ve hastanede tedavi görme sürecine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Pazartesi günü saat 11.00 gibi beni aradı. 'Didem ben kendimi iyi hissetmiyordum. Görüntüleme de yapıldı beni karantinaya aldılar, eşyalarımı getirir misin?' dedi. O zaman Kovid tanısı daha kesinleşmiş değildi. Ama o yine cesur, mantıklı ses tonuyla... Son ana kadar hep böyleydi. Hemen yola çıktım, acil kapısında beni asistanlar karşıladılar, giydirdiler tam korumayla. İçeri girdiğimde Cemil Hoca telefonla konuşuyordu, hala hastalara önerilerde bulunuyordu. O kadar çok telefon geliyordu ki, geçmiş olsun diyenler, telefonu seni seviyorum sözcükleriyle kapatıyorlardı. Herkesin telefonunu açtı. Halbuki nefesi ona lazımdı. Sonraki gün Kovid-19 pozitif olduğu saptandı. Hep ümitliydim, iyileşecek diye düşünüyordum.

Yoğun bakıma alındığında bir kez görüntülü görüşme şansımız oldu. Burundan oksijen alıyordu. Yine o kahraman duruşuyla duruyordu. Tedavisini düzenlemeye çalışıyordu. Kitaplar istedi. Yoğun bakımda kitap okumaya devam etti. Entübe olmadan önce aradı beni. Güzel şeyler söyledik birbirimize. Olumsuz hiçbir şey konuşmadık. Özel yaşamımızda bir anı bile kaçırmak istemezken, yaşamımızda birimiz bir tarafa diğerimiz başka bir tarafa savrulduk. Zaten ben de Kovid-19 olduğumu öğrendim aynı süreçte. Ama o hastalığı hatırlamıyorum bile. Çünkü sürekli 'Eşime ne yapabilirim.' diye düşünüyordum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadı. Ona da çok minnet borçluyum. İlaç getirtti en kısa sürede. Cemil Hoca'ya bu ilaç hemen ulaştırıldı. Bizi her gün aradı. Her gün hocayı sordu. Devlet büyüklerimiz o dönemde çok sahip çıktılar. Çok teşekkür ediyorum."

OĞLUNDAN DUYGUSAL MESAJ

Babasının ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Onur Taşçıoğlu, Pandemi dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak için bir organizasyon yapmadıklarını, münferit ziyaret etmek isteyenlerin Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun Üsküdar Nakkaştepe'deki mezarını ziyaret edebileceklerini söyledi. Taşçıoğlu paylaşımına, "Tüm cefakar sağlık kahramanlarımıza selam olsun. 1 Nisan "COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü'nü kutluyorum. Başta babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu olmak üzere hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum" notunu da ekledi.