Son dakika haberi: Cahit Durmaz’ın FETÖ'den alacağı ceza belli oldu

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan TUSKON davasında Cahit Durmaz ve İsmail Ali Dağbaşı'nın dosyaları ayrılmıştı. Elektrik malzeme ve parçaları üreten büyük bir firmanın eski ortağı olan Durmaz ve Dağbaşı hakkındaki yargılama tamamlandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cahit Durmaz'ı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İsmail Ali Dağbaşı hakkındaki dava ise vefat ettiği için düştü. Durmaz bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 30 Ekim 2017 tarihinde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın "Meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis, "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. 86 sanık hakkında açılan davada, işadamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün aralarında bulunduğu birçok sanığın dosyası ayrılarak, yargılanmaları tamamlanmıştı. Cahit Durmaz ve İsmail Ali Dağbaşı'nın da dosyaları ana davadan ayrılmıştı. İddianamede TUSKON'un yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Durmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

CUMHURBAŞKANINI TEHDİTTE ÖN SIRADAYDI

TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral, "Yakın gelecekte kimlerin inlerde yasadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı.

Savcılığın iddianamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehdit edildiği TUSKON genel kurul toplantısında Cahit Durmaz'ın da ön sırada yer aldığı, katıldığı toplantılarda yönetim kurulunun aldığı kararlara da imza attığı kaydediliyor.