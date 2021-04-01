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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:22

Milletlerarası anlaşma 'de yayımlandı

AA
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile arasında, Arnavutluk'un Fier şehrinde inşa edilecek hastane ve bu hastanede kullanılacak malzemelerin tarafından hibesine ilişkin anlaşma onaylanarak 'de yer aldı.

İki ülke arasında 2 Şubat'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesiyle, Türk tarafı, Arnavutluk Fier'de inşa edilecek 150 yataklı hastane ve bu hastanede kullanılacak anlaşmaya ekli tıbbi cihaz, donanım ve malzemeler ile tefrişatı Arnavutluk'a hibe edecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Anlaşma, Türk tarafından Arnavutluk sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlık altyapısına destek olunması amacıyla gerçekleştirilirken, söz konusu hastanenin faaliyete geçiş aşamasında Türkiye'den Arnavutluk'a sağlık personeli görevlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca danışmanlık hizmeti verilecek.

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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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