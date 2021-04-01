Nazan Demir'in beraatine tepkiler

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin; TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'a "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" şeklinde sözlerle hakaret eden Nazan Demir'in beraatine karar vermesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

DAĞ: "BAZI MAHKEMELER YILLAR GEÇSE DE AYNI ZİHNİYETİN TAHAKKÜMÜNDE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Hakimin tarafsızlığı kürsüye çıktığında dünya görüşünü kapı eşiğinde bırakmakla olur. Mahkeme kararını kişilere göre değil delillere göre verir. Açık delilere rağmen verilen bu şekilde ki kararlar göstermektedir ki bazı mahkemeler yıllar geçse de aynı zihniyetin tahakkümündedir."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök: "Hakim cübbesini giydiğinde, tarafsızlığa ve kendi siyasi görüşünü bir yana bırakmalıdır. Ama görüyoruz ki bu beraat kararı için çok zorlamış. Yazık. Haaa bu arada yargı iktidarın elinde diyenler neredesiniz?"

ÖZKAYA: "REZALET BİR KARAR..."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya: "Rezalet bir karar... Hukuk, olağan/olağanüstü kanun yollarında bu çok saçma yanlışlığı düzeltecektir. Ancak bu kadar çıldırtıcı bir kararı veren hakim de tarihteki hukuk katliamcıları arasında yerini alacaktır. Umarım ki kararı verenin hukuki fiil ehliyeti tamdır..."

TUNÇ: "TOPLUMUN ADALETE OLAN GÜVENI SARSILIR"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: "Adalete güveni sağlayacak olan en önemli faktör uygulayıcılardır. En iyi kanun, kötü uygulayıcının elinde kötü sonuçlar verebilir. 'İslam'la ilgileri yok bu Aç köpeklerin' ifadesiyle bariz hakarete uğrayanın şahsiyet hakları korunmaz ise toplumun adalete olan güveni sarsılır."

KAN: "ÜZÜCÜ VE ŞAŞIRTCI BİR KARAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: "Maalesef üzücü ve şaşırtıcı bir karar daha... Çok yazık..."

KÜLÜNK: "KANUNU VE VİCDANINI RAFA KALDIRMAK…"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk: "Peki hukuk gücü üzerinden, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' cümlesine hakaret değildir kararını veren irade acaba kanunu ve vicdanını rafa kaldırıp gücü üzerinden içindeki öfkesini dışa vurup bunu da cübbesi ile örtmeye çalışmasın?"

YILDIZ: "HUKUKUN CANINA OKUYAN KARAR…"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "'Aç köpekler' ifadesini hakaret statüsüne sokmamak için hukukun canına okuyan bir kararda aynı ifade için geçen iki ayrı tanım: 'Somut bir olgu isnadı olmayıp, (...) olgusal temele dayandığı' Karma karışık bir zihin. Çelişki. Muhakeme eksikliği, kavram karmaşası, histeri."

SARI: "'BUNDAN SONRA SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VAR' DEMEK"

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi avukat Mehmet Sarı: "Çok kötü bir durum! Maddei mahsusa ve tahkir aleni bir şekilde mevcutken hakaret yok demek bundan sonra suç işleme özgürlüğü var demektir. Çok geçmiş olsun Fatmanur hanım."

ÖZKAN: "NE FETÖ NE ESKİ VESAYETÇİLER TEMIZLENMEDI DEVLETTEN…"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fadime Özkan: "Güya yargı iktidarın... Daha ne kadar oldu CHP'li Dursun Çiçek'e 'İndirin bu AKP'yi, bakın bakalım nasıl yargılıyoruz' diyen başsavcılar olduğunu... Ne FETÖ ne eski vesayetçiler temizlenmedi devletten, gevşeyen yanılır."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe: "Hiç şaşırmadım. Bu kararlar sayesinde sosyal medya kamusal kişilikler için adeta darağacı oluyor. Linç edilebilir, küfredilebilir, hakarete uğrayabilirsin. Geçmiş olsun arkadaşım Fatmanur Altun. Ne diyeyim; öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmak zalim olmaktan iyidir."

ALTUN: "'ÖZ YURDUNDA GARİPSİN, ÖZ VATANINDA PARYA' SÖYLEYECEK BAŞKACA DA SÖZ BULAMIYORUM"

Fatmanur Altun; İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi ve "'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm" dedi.

Fatmanur Altun; "En üzüldüğüm de kendisinden adalet talep ettiğimiz bir hakimin, hakareti "kitabına uydurarak" daha da ileri götürmesi. İdeolojik taassubun ete kemiğe bürünmüş hali bu. Yargı gücüne yaslanan bir zorbalık olması ise cabası. Hala şoktayım" ifadelerini kullandı.

"BU DEĞER YARGISI AÇIKLAMASININ BELLİ DÜZEYDE OLGUSAL TEMEL İÇERDİĞİ ANLAŞILMAKTA"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" şeklinde sözlerle hakaret eden Nazan Demir'e dava açtı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Nazan Demir'e isnad edilen eylemlerin kanunda suç olarak tamamlanmamış olması sebebiyle beraatine karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Sanık Nazan Demir'in, Fatmanur Altun'a yönelik olarak 'İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin' şeklinde paylaşımda bulunduğu, bu suretle TCK'nun 125-1 4 maddeleri uyarınca hakaret suçunu işlediği iddia edilmektedir."

"İfadenin içeriği değerlendirilirken belirlenmesi gereken ilk husus olarak söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak belli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak dile getirilen ve yeterli altypıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı ve bu itibarla katılana yönelik yapılan paylaşımın…"

TUNÇ: "KARARI VEREN HAKİM HAKKINDA İDARI, HUKUKİ VE CEZAİ TÜM YOLLARI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç da; "Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız."