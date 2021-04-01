Son dakika haberleri... Koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Aşı uygulamalarının da devam ettiği virüste, 3. dalga korkusu yaşanıyor. Özellikle virüsün birden çok mutasyona uğraması bilim insanlarını harekete geçirdi. Ülkemizde de vaka sayısı artış göstermeye devam ederken, yetkililerden, maske, mesafe ve temizlik uyarıları peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı, bugünün verilerini de açıkladı. İşte 1 Nisan koronavirüs tablosu vefat ve vaka sayıları...

1 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 176 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 713'e yükseldi.

Toplamda 38 milyon 821 bin 795 test yapıldı. Bugün yapılan 243 bin 738 testten, 40 bin 802 yeni vaka sayısı, bin 424 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 821 bin 795 olduğu, bugün iyileşen 20 bin 817 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 35 bin 43'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 135 olduğu açıklandı.

SON DAKİKA HABERİ: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1401 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182, vefat sayısı 31 bin 537, ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu.

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