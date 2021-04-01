SON DAKİKA: TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi! 'Güvenlik Soruşturması' kanun teklifi yeniden görüşülecek

Son dakika... TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Teklifin maddeleri 6 Nisan'da oylanacak.

OYLAMA TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda dün, kamu görevlilerine yönelik güvenlik soruşturması uyulamasında değişiklik getiren 'Güvenlik Soruşturması ve Arşif Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesi, muhalefetin oylarıyla reddedildi. AK Parti, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etti.

Bugün Meclis'te oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıktı.

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