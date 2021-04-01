Son dakika: İBB Başkanı ve babası dolandırıcılıktan yeniden yargılanıyor

Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi dolandırdıkları iddiasıyla dolandırıcılık suçundan yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun haklarında verilen beraat kararının ardından dava Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden yargılandıkları davada mahkeme, dosyanın aslının Yargıtay'dan döndüğünü belirtti.



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosya aslının Yargıtay'dan döndüğünü belirtti.

Cumhuriyet savcısı, bozma ilamının mükerrer olarak yapılması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istedi.



Sanıkların avukatı, Yargıtay'ın kendi verdiği kararı kaldırdığını, müvekkilleri hakkında beraat kararı kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesini talep etti. Müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiğini, ilk beraat kararının bu mahkeme tarafından verildiğini, bu kararı Yargıtay'ın bozduğunu, bozma kararını da kaldırıldığını ifade ederek, bu sebeplerden beraat kararı kesinleştiğini ve yeniden karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesini istedi.



Mahkeme, heyet değişikliği nedeniyle duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yaptırdıkları siteden 2011'de 3 şikayetçinin inşaat aşamasındayken villa satın aldıkları belirtildi.

Şirketin kamuya açık internet sitesinde yer alan vaziyet planında, sitenin sosyal tesis binası, açık havuz, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kapalı-açık otoparka sahip olduğunun belirtildiği, villaların da şikayetçilere bu şekilde pazarlanıp satıldığı anlatılan iddianamede, siteye özgülenen alandan 2 bin 943 metrekarelik bölümün işgal edildiğine dair tutanak düzenlendiği, bu alanın "yeşil bant" denilen kamusal alana ait olduğu kaydedildi.

İddianamede, bu şekilde sanıkların yetkilisi oldukları şirketin faaliyeti kapsamında inşa edilen sitedeki villalar şikayetçilere satılırken, gerçekte ise kamuya ait alanın şikayetçiler tarafından satın alındığı aktarılan iddianamede, sanıkların, söz konusu şirketin internet sayfasında vaziyet planı yayımlamak ve sonrasında da bu alanın etrafını duvarla çevirip siteye dahilmiş görüntüsü oluşturmak suretiyle yaptıkları hileli davranışlarla şikayetçileri aldatıp onları zarara uğrattıkları, kendilerine ise yarar sağladıkları anlatıldı.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ikişer yıldan yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem ve Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verdi.

Şikayetçilerin avukatı, yerel mahkemenin kararını temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018'de eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle beraat kararını bozmuştu.