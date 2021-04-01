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Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:56 Son Güncelleme: 1.4.2021 11:00

: Sınırda 4'ü FETÖ, 1'i PKK'lı 10 terörist yakalandı!

Son dakika: Sınırda 4'ü FETÖ, 1'i PKK'lı 10 terörist yakalandı!

açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: 'de yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Sınırda 4'ü FETÖ, 1'i PKK'lı 10 terörist yakalandı!
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