Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:56Son Güncelleme: 1.4.2021 11:00
Son dakika: Sınırda 4'ü FETÖ, 1'i PKK'lı 10 terörist yakalandı!
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Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
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Son dakika: Sınırda 4'ü FETÖ, 1'i PKK'lı 10 terörist yakalandı!