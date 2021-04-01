Terör sevicilerini lanetle kınıyorum

TBMM Genel Kurulu'nda kamu görevine ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren 16 maddelik kanun teklifinin Meclis görüşmelerinde terör tartışması yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP/C terör örgütüdür. En son Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapmaya çalışırken yakalanan aynı örgüt. Birilerinin 'Masum öğrenci eylemleri' dediği, işin arkasında bizim vatan evladımızı, savcımızı şehit eden DHKP/C terör örgütünün olduğunu hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. HDP'li milletvekillerinin laf atması üzerine Usta, "Sayın Kiraz'ı saygıyla anarken bu terör örgütünü de lanetlemek hepimizin hakkıdır. Varsa söyleyeceğiniz çıkar cesurca DHKP/C terör örgütüne söylersiniz. Oradaki eylemlerde yakalananların hepsinin DHKP/C'li olduğunu siz de en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Savcımız Kiraz'ı şehit eden örgütle aynı elemanların bugün sahada olmasının tek bir müsebbibi varsa, burada siyaset adı altında terör seviciler ve savunuculardır. Sizleri de lanetle kınıyorum" karşılığını verdi. Usta, HDP'li milletvekillerinin laf atmayı sürdürerek konuşmasını bölmesi üzerine, "Eğer terör örgütüyle bağlantın yoksa hiçbir şekilde gocunmazsın. Demek ki yaranız var, gocunuyorsunuz" sözlerini sarf etti. Kendisine tepki gösteren HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na, "Siz terör örgütünün mensubu musunuz?" diye soran Usta, "Kerestecioğlu, açıkça 'Evet ben bu terör örgütünün mensubuyum' diyerek, milletin huzurunda kendisini itiraf etmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde yer alan terör örgütü üyeleri hakkında hukuki işlemler yapıldığını anımsatarak, "Terörle arasına çizgi çekemeyenler, kalkıp da grubumuza laf edemezler. Terör örgütünün kucağında olanlar kalkıp da bize laf etmeye cesaret dahi edemezler" şeklinde konuştu. Özkan, terör örgütünün kökünü kuruttuklarını vurgulayarak kimsenin, ülkedeki birlik ve beraberliğe kastetmemesini istedi. ANKARA