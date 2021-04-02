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Giriş Tarihi: 2.4.2021 16:33 Son Güncelleme: 2.4.2021 16:37

Atatürk büstlerine saldırıda flaş gelişme: O zanlı tutuklamaya sevk edildi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Atatürk büstlerine saldırıda flaş gelişme: O zanlı tutuklamaya sevk edildi

'ın ilçesinde, depremde hasar görüp, boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, boya ile hakaret içerikli yazılar yazan bir kişi polisin nefes kesen operasyonu sonucu yakalandı. Şahıs, 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' eylemleri ve 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' şüphesi ile tutuklamaya sevk edildi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan bir Atatürk heykeli ile 2 büste boyayla hakaret içerikli yazılar yazan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan özel ekip, 2000 saat süren güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliye ulaştı.

Marmara Ereğli'sinde yaşayan ve iki üniversite bitiren G.D olaydan kısa bir süre sonra evinde gözaltına alındı. G.D'nin evinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

DEAŞ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden G.D'nin sosyal medya hesapları ve telefon görüşmeleri de incelemeye alındı. Yakalandığında İstanbul'a gitme hazırlıkları yaptığı tespit edilen G.D.'nin eylemlerini İstanbul'da da sürdüreceği ortaya çıkarken Polis G.D'nin geçmişe dönük telefon görüşmelerini de incelemeye aldı.

BAKAN SOYLU TEBRİK ETMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Türk polisine koskoca bir alkış' diyerek emniyet güçlerini tebrik etmişti

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Atatürk büstlerine saldırıda flaş gelişme: O zanlı tutuklamaya sevk edildi
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