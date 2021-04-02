"Babamın evine gidiyorum” dedi! Melek Aslan mağarada ölü bulundu

Kocaeli Kandıra İlçesi Kerpe sahilinde bulunan Kartal Kaya mevkiinde, akşam saatlerinde bir kadın cesedi bulundu. İddialara göre bölgede dolaşmakta olan vatandaşlar, bir kadın ayakkabısı ve çanta bulunca durumdan şüphelenerek olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Jandarma Arama Kurtarma ekibi ve AFAD ekiplerinden de yardım istedi. Bölgede ekipler ile yapılan aramalar sonucunda Melek Aslan isimli 1982 doğumlu bir kadına ait kimlikte bulununca, aramaların kapsamı genişletildi. Bu esnada bölgede bulunan bir mağara içerisinde kadın cesedine ulaşıldı.

BABASINA GİDECEĞİN SÖYLEMİŞ

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası cenaze otopsi için M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine gönderilirken, bulunan cesedin, evli ve 2 çocuk annesi Melek Aslan'a ait olduğu öğrenildi. Ayrıca Aslan'ın evden çıkarken eşine babasının evine gideceğini söylediği daha sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Aslan'ın kesin ölüm nedeninin adlı tıptan gelecek rapor ile netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.