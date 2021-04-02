BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısının kullanımına başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu Erzincan'da uygulanmaya başlandı.



Ülke genelinde bu gün başlanılan aşılamada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde BioNTech aşısının birinci dozu uygulandı.



Aşı için hastane içerisinde BioNTech ve Sinovac aşıları için iki ayrı nokta oluşturuldu. Randevularını alan vatandaşlar tercih ettikleri aşıyı odalara giderek aşılarını yaptırıyorlar.



AŞI OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM



Aşı yaptırmak için sıra bekleyen Hüseyin Arslan isimli vatandaş BioNTech aşısını bulan ikilinin Türk olması nedeniyle aidiat duygusunun ön plana çıktığını ve aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Selim Zafer Güler, ise "Aslında birbirleri arasında BioNTech ve Sinovac arasında çok fazla bir fark yok ama ülkemize gelmiş, Bakanlığımızda getirdiğine göre vatandaşlık görevimizi yerine getirelim." Diye konuştu.