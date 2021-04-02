DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus’tan Türkiye’ye övgü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da davetli olduğu örgütün haftalık olağan basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, COVAX kapsamında 78 ülkeye 35 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderildiğini ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda ciddi zorlukların sürdüğünü söyledi. Koca ise konuşmasında "Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak, kolaylaştırıcı rolü üstlendiğimizi belirtmek isterim. Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık" dedi. ANKARA