Hakareti yok sayan hâkime soruşturma

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'a yönelik "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" diye hakaret eden sanık hakkında mahkeme 'ifade özgürlüğü' diyerek beraat kararı verdi. Şaşırtan kararı veren hâkim hakkında HSK soruşturma başlattı. Fatmanur Altun'a hakaret eden Nazan Demir hakkında iddianame düzenlenmiş ve yargılama başlatılmıştı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Demir hakkında beraat kararı verdi. Mahkemenin kararında, "Söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmaktadır. Değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı..." ifadeleri yer aldı. Bu karar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun da (HSK) gündemine geldi. Kurul, kararı veren hâkim hakkında soruşturma izni verdi. Teftiş Kurulu müfettiş görevlendirdi.Hakareti yok sayan karara Fatmanur Altun tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Altun, "Bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/ gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya'. Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm" dedi.