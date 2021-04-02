Kılıçdaroğlu 'Makam aracı saltanatına son vereceğim' demişti yenisini istedi!

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, 9 Mart 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'na makam aracı için TBMM Genel Sekreterliği'ne başvurduğu öğrenildi. Söz konusu yazıda; "237 Sayılı Taşıt Kanunu uyarınca Grup Başkanımıza araç tahsis edilmesini arz ederim" deniliyor.

Meclis, grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor.

3. MAKAM ARACI OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mercedes S-350 ve Mercedes Vito'su bulunuyor. Audi A6 tahsis edildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ait makam aracı sayısı üçe çıkacak.

"MAKAM ARACI SALTANATINA SON VERECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs'ta parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Hükümet kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir: Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir" iddiasında bulundu.