Mahkeme Savcılığın itirazını yerinde buldu! 33 şüpheliye tutuklama kararı

Geçtiğimiz hafta İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında tutuklanmaları talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 136 şüpheliden sadece 41'i tutuklandı. Savcılık, 95 şüphelinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin örgüt mensubiyeti için açıkça delil kabul ettiği ardışık aranma yöntemine rağmen serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri, savcılığın 95 şüpheliye yönelik yaptığı itirazın değerlendirmesini peyder pey tamamladı. İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği adli kontrolle serbest bırakılan 95 şüpheliden 33'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

TUTUKLANMA KARARI 41'DEN 74'E YÜKSELDİ

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 15'inin yakalanıp "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı, geriye kalan 18 firari şüphelinin ise yakalanma çalışmalarının devam ettiği elde edilen bilgiler arasında yer aldı. Bu şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararlarıyla birlikte, soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli sayısı 41'den 74'e yükseldi.

123'Ü MUVAZZAFTI

MİT'in yapmış olduğu tespitlerle birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 23 Mart tarihinde 39'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 123'ü muvazzaf 146 asker şahıs ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

30'U FAYDALI İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan 172 şüpheliden 33'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgütsel işleyiş ve mensupları hakkında açıklamalarda bulundu. Bu şüphelilerden 30'u faydalı itirafçı görülerek emniyetten serbest kaldı. 3'ü ise faydasız ifadeleri nedeniyle tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.