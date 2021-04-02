Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı! Aşılama hız kazandı: Okullar açılacak mı?

ZİYA ÖĞRETMEN, ESKİŞEHİR ATATÜRK GÜZEL SANATLAR LİSESİ'NE KONUK OLDU

Fizik öğretmenleri ile buluşmasının ardından "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti.

Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dallarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Selçuk ile paylaştı.