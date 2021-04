Süveyş Kanalı’nı kapatan gemi alıkonulacak

Mısır'dakiSüveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin, soruşturma tamamlanana kadar alıkonulacağını açıkladı. Soruşturma çerçevesinde Kanal İdaresi'nden bir komisyon oluşturulduğunu belirten Rabi, komisyon üyelerinin göller bölgesine çekilen gemideki belgeleri ve kara kutuyu inceleyerek mürettebatı sorgulayacağını aktardı. Geminin soruşturma tamamlanıncaya kadar alıkonulacağını ifade eden Rabi, soruşturmanın en az bir hafta süreceğini dile getirdi. Geminin yüzdürülmesi ve kanalın trafiğe açılmasına rağmen bu süreçte yaşanan ekonomik zararın nasıl tazmin edileceği konusu muğlaklığını koruyor. Mısır'ın günde yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Gemi, 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmış ve kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmıştı. Gemi 6 gün sonra kurtarılabilmişti.